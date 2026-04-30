В Калининградской области высадят 13 тыс. саженцев грецких орехов. Молодые деревья привезли из Турции. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты надзорного ведомства отобрали образцы посадочного материала для проверки. В результате лабораторных исследований нарушений при ввозе продукции не выявлено, карантинных организмов не обнаружено. Фермерское хозяйство получило от Россельхознадзора разрешение на посадку растений.
В сентябре 2025 года под Светлогорском высадили свыше двух тысяч сеянцев ели, которые привезли из Пскова.