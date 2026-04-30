«Майский календарь здоровья» — пройдут приёмы врачей из федеральных центров

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

37 лет стажа, 25 лет в гинекологии, 17 лет в репродуктологии, 22 года за плечами хирурга и более 20 000 операций, стажировки в трёх странах мира... А вот даты, когда эти цифры превращаются в живых людей, готовых вам помочь. Майское расписание «Клиники Эксперт» — для тех, кто привык доверять своё здоровье специалистам из федеральных центров.

16 мая — Юлия Владимировна Щербакова, гинеколог-хирург, 25 лет стажа, тысячи операций.

Специализируется на лечении гинекологических заболеваний: миомы матки, эндометриоза, кист яичников, полипов эндометрия и шейки матки, внутриматочных синехий и перегородок, гипертрофии шейки матки. В её компетенцию также входит хирургическая коррекция опущения стенок влагалища (пролапс тазовых органов), работа с воспалительными заболеваниями, бесплодием и невынашиванием беременности.

22–23 мая — Вадим Наильевич Бикмуллин, нейрохирург, кандидат наук, врач высшей категории, 37 лет стажа.

Специализируется на лечении дегенеративных заболеваний позвоночника: грыжи межпозвонковых дисков, стенозы позвоночного канала, спондилоартрозы. Также занимается травмами позвоночника, опухолями спинного мозга и патологиями периферических нервов. Выполняет медикаментозные блокады, а при хронических болях в спине — радиочастотную абляцию позвоночника. Проводит отбор пациентов на хирургическое лечение по полису ОМС в город Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия».

25–26 мая — Валерий Николаевич Нагорный, невролог, нейрохирург, кандидат наук, 18 лет стажа.

Специализируется на лечении хронической боли в спине, шее и суставах при остеохондрозе, миозите, грыжах межпозвонковых дисков, невралгии и других хронических болевых синдромов. Проводит манипуляции под рентген-контролем: РЧА и медикаментозные блокады. Проходил стажировки в ведущих клиниках США, Германии и Сингапура.

27 мая — Евгений Николаевич Байлюк, акушер-гинеколог, гинеколог-хирург, кандидат наук, врач высшей категории, 22 года стажа, более 20 000 операций. Заведующий отделением гинекологии в петербургском госпитале «Мать и дитя» (КГ «Лахта»).

Имеет за плечами огромную практику успешных лапаро- и гистероскопических операций различной степени сложности: при миомах матки (включая удаление узлов с сохранением органа), эндометриозе, кистах яичников, спаечной болезни органов малого таза, внутриматочных патологиях, опущении тазовых органов, несостоятельности рубца после кесарева сечения и невынашивании беременности. Также проводит отбор пациенток на высокотехнологичные операции по полису ОМС в Санкт-Петербурге в клиническом госпитале «Лахта».

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,

через сайт клиники.

vk.com/clinic_expert_klg

t.me/clinic_expert_klg