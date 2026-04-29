При проектировании центра «Россия» не планируется раскапывать подвалы Королевского замка

Власти Калининградской области не планируют делать экспозицию из законсервированных руин Королевского замка. Об этом на брифинге в среду, 29 апреля, сообщил главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин. 

Речь о судьбе останков старинного замка зашла в связи с запланированным строительством филиала Национального центра «Россия» на месте снесённого Дома Советов. 

«Я думаю, что этот вопрос обсуждался много раз и пути решения были не зря законсервировать именно таким способом. Это целесообразно. Если такое решение было принято, то оно было, естественно, обосновано», — заключил Костромин.

Региональный филиал Национального центра «Россия», который расположится на месте Дома Советов, будет выполнять роль культурного и общественного пространства.

