Совет по культуре одобрил проект памятника князю Владимиру на площади Победы в Калининграде (эскизы)

Совет по культуре при губернаторе одобрил проект памятника князю Владимиру на площади Победы в Калининграде. Обсуждение состоялось в среду, 29 апреля.

Скульптором выступил член Союза архитекторов России Кирилл Чижов, архитектором — Иван Соловьёв. Было отмечено, что памятник выполнен в строгой академической традиции. Князь Владимир изображён держащим классический византийский крест на длинном древке. Сам памятник будет изготовлен из бронзы, а постамент — из камня.

Установить монумент планируют к 6 июня 2026 года.