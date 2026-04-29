Дятлова и Аминов отчитаются о работе за год на этот раз в здании мэрии Калининграда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде ежегодные отчёты главы администрации Елены Дятловой и главы города Олега Аминова пройдут в здании мэрии на площади Победы, 1. Такое решение приняли депутаты горсовета на заседании в среду, 29 апреля.

Мероприятие состоится в конференц-зале на пятом этаже (кабинет №555). Администрация инициировала перенос отчёта из Дома искусств (ныне Театр эстрады), где он проходил в предыдущие годы. Глава города Олег Аминов объяснил это соображениями безопасности и заверил, что доступ для жителей сохранят.

«Всем желающим принять участие будет обеспечено место. Если не хватит в зале, то будет видео, микрофоны и так далее. Никаких ущемлений прав желающих принять участие в заседании не будет», — заявил Аминов.

По его словам, в мэрии продумали размещение разных категорий граждан, включая пожилых людей и маломобильных жителей. Аминов обратился к тем, кто планирует задать вопросы докладчикам, с просьбой не поднимать частные темы: например, уборку мусорки на какой-то улице или ремонт конкретного тротуара.

«Все эти вопросы можно оставлять в письменном виде, их очень много, и на каждый дадут ответ также письменно. <...> Давайте говорить по существу», — подчеркнул глава города.

Обсуждение сопровождалось репликами депутатов. «Посмотрим, как это будет», — сказала Тамилла Чернышева. «Это угроза?» — отреагировал Юрий Саломохин. «Констатация факта», — ответила депутат.

Обсуждение места проведения отчёта вызвало споры на комиссии горсовета. Часть депутатов выступала против переноса мероприятия из Театра эстрады, опасаясь, что это ограничит участие жителей.