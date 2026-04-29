«Предлагают 13 «квадратов» без удобств»: бабушка и внук-инвалид из Гвардейского округа после пожара остались без жилья

После пожара в посёлке Комсомольск в Гвардейском округе лишилась единственного жилья пожилая женщина и её внук, инвалид детства. Об этом рассказал «Клопс» их родственник Данила М. в среду, 29 апреля.

Огонь уничтожил крышу и мансарду дома, но квартира на первом этаже, где жили Людмила Васильевна и Василий, пострадала не меньше. «Фронтон упал, и начало снизу гореть всё, — рассказывает Данила. — Выгорела комната одна, выгорела кухня полностью. Более-менее цел остался только зал, в котором был только диван».

Парень, живущий поблизости, прибежав на пожар, пытался спасти хотя бы часть имущества, но успел забрать только немного одежды и документы.

«Баллон выдернули, — рассказывает он, — и начал потолок плавиться. Потом, когда уже пожарные закончили тушить, я по-быстрому через окно залез в дальнюю комнату и хоть какие-то вещи взял, хорошо хоть куртки там были и ботинки. Больше у них ничего не осталось. Бабушка каждый день плачет. Сейчас они у нас в маленькой комнате, небольшой шкаф им выделили.

Все вещи, что у них остались за 72 года жизни бабушки, все в этот шкаф поместились...»

Для жилья квартира теперь непригодна, комнаты частично лишились потолка — над головой зияют дыры меж обугленных балок. У родственников приют только временный, жить там постоянно ещё двоим взрослым негде — сейчас они уже вдесятером.

Людмила Васильевна и её воспитанник переехали в Калининградскую область из Казахстана несколько лет назад. На квартиру в Комсомольске ушли все накопления. Денег на капитальный ремонт или покупку новой недвижимости им взять негде. Сейчас семья открыла сбор — погорельцы будут рады любому пожертвованию через сервис Сбер Онлайн.