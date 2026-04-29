«Предлагают 13 «квадратов» без удобств»: бабушка и внук-инвалид из Гвардейского округа после пожара остались без жилья

После пожара в посёлке Комсомольск в Гвардейском округе лишилась единственного жилья пожилая женщина и её внук, инвалид детства. Об этом рассказал «Клопс» их родственник Данила М. в среду, 29 апреля.
Огонь уничтожил крышу и мансарду дома, но квартира на первом этаже, где жили Людмила Васильевна и Василий, пострадала не меньше. «Фронтон упал, и начало снизу гореть всё, — рассказывает Данила. — Выгорела комната одна, выгорела кухня полностью. Более-менее цел остался только зал, в котором был только диван».
Парень, живущий поблизости, прибежав на пожар, пытался спасти хотя бы часть имущества, но успел забрать только немного одежды и документы.
«Баллон выдернули, — рассказывает он, — и начал потолок плавиться. Потом, когда уже пожарные закончили тушить, я по-быстрому через окно залез в дальнюю комнату и хоть какие-то вещи взял, хорошо хоть куртки там были и ботинки. Больше у них ничего не осталось. Бабушка каждый день плачет. Сейчас они у нас в маленькой комнате, небольшой шкаф им выделили.
Все вещи, что у них остались за 72 года жизни бабушки, все в этот шкаф поместились...»
Для жилья квартира теперь непригодна, комнаты частично лишились потолка — над головой зияют дыры меж обугленных балок. У родственников приют только временный, жить там постоянно ещё двоим взрослым негде — сейчас они уже вдесятером.
Людмила Васильевна и её воспитанник переехали в Калининградскую область из Казахстана несколько лет назад. На квартиру в Комсомольске ушли все накопления. Денег на капитальный ремонт или покупку новой недвижимости им взять негде. Сейчас семья открыла сбор — погорельцы будут рады любому пожертвованию через сервис Сбер Онлайн.
Кроме того, родители Данилы обратились в администрацию Гвардейского округа. Им пообещали материальную помощь — по 10 тысяч на человека, рассказал юноша, и предложили два варианта социального жилья. Но оба — мало подходят для пожилой женщины и парня с особенностями здоровья.
«Первый вариант в Озерках, — рассказывает Данила. — По расстоянию более-менее, но там 13 «квадратов» на двоих, по шесть метров на человека, как так жить?
И там ни воды, ничего. Всё с улицы.
Есть ещё один вариант за Знаменском, в какой-то деревне, там 25 «квадратов». Но я так понял, там тоже никаких удобств нет. И это в Знаменске! Я даже туда ездить каждый день за 30 километров от нас не смогу. И остановок рядом нет, ничего нету, по любой необходимости мне туда надо ехать. Это час. Потом разворачиваться и везти бабушку в больницу, к примеру, в Гвардейск.
А иначе никак, сама она ходит 20-30 метров и всё».
«Клопс» обратился за комментарием в администрацию муниципалитета, но ответ на момент публикации ещё не поступил. В то же время в областном Фонде капитального ремонта сообщили, что семья может рассчитывать на поддержку.
«По региональной программе первый период работ по капитальному ремонту общего имущества в доме по адресу: Комсомольск, ул. Центральная, д. 82, запланирован на 2027—2029 годы», — сообщили в пресс-службе.
Но поскольку положение у хозяев квартиры действительно критичное, Фонд совместно с администрацией округа после майских праздников планирует выехать на место. Специалисты оценят ситуацию и определят, можно ли начать капитальный ремонт, не дожидаясь планового срока.
Дом в Комсомольске, где жили несколько семей, и пристройка к нему пострадали от пожара 22 апреля.