Причина вони установлена: в Гагаринский ручей попадают нелегальные стоки — минприроды

Причину фекальной вони, которую источает вода Гагаринского ручья в Калининграде, установили. Об этом сообщили «Клопс» в региональном минприроды во вторник, 28 апреля.

Специалисты выезжали на место ещё около месяца назад и проверили состояние и самого Гагаринского ручья, и канала МПО-0-7-3А-1, который в него впадает. Оказалось, что оба водоёма на участке от улицы Индустриальной, 2б, до 4-й Большой Окружной имеют характерные признаки загрязнения неочищенными стоками. Как и сообщали читатели «Клопс», они мутно-серые и плохо пахнут. Пробы воды тогда же отобрали для исследования в лаборатории.

Согласно государственному реестру объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, в канал выпускает сточные воды одно из предприятий на Туруханской. Компания оформляла разрешение на пользование водным объектом. Но срок его действия уже истёк.

В настоящее время минприроды готовит документацию для согласования с областной прокуратурой внеплановой выездной проверки на этом предприятии. Кроме того, его руководству уже объявлено предостережение.