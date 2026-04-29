В лагерях Калининградской области в 2025 году отдохнули почти 48 тысяч детей, из других регионов приехали 288

В Калининградской области в 2025 году организованно отдохнули 47 840 детей. Об этом сообщает Калининградстат.

Доля пришкольных лагерей в целом по региону составила 90,6% от общей численности. В городах этот показатель — 87,3%, в сельской местности — 98,8%. 75% детей отдохнули в городе, 25% — на селе.

На отдых в Калининградскую область из других регионов прибыли 288 человек, в том числе из Москвы — 181, Санкт-Петербурга — 83, Курской области — 23.

31,2% путёвок полностью или частично оплатили родители или законные представители.

Калининградцы подали тысячи заявок в детские лагеря уже в первые секунды после старта записи.

