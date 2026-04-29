Формула успеха, радости и мотивации: как летающий диск объединил Калининград

В Калининграде прошёл фестиваль «Бросок победы» и соревнования в рамках «УниверЛиги». На «Ростех Арене» в один из апрельских выходных было по-настоящему оживлённо. Школьники, студенты, педагоги, родители — люди разного возраста и с разным спортивным опытом — собрались ради, казалось бы, простой вещи: летающего диска. Но за этой простотой — целый мир. Мир, где есть место поддержке, живому общению и искренней радости от движения и игры.

Как всё проходило Программа дня была насыщенной. Сначала прошли открытые мастер-классы по диск-гольфу. К ним могли присоединиться все желающие, независимо от возраста и подготовки. Новичкам объясняли базовые техники броска, показывали, как правильно ловить диск и держать баланс. Были и опытные игроки с разных городов области, участники областных соревнований по диск-гольфу, которые выступали наставниками и с удовольствием делились своими знаниями. Все они объединились, чтобы не только провести время весело и с пользой, но и совершить свой бросок победы — символ вклада в свой успех и развитие родного края в юбилейный год.

Особенностью фестиваля стало активное вовлечение в процесс всех, даже зрителей: отдельные зоны для состязаний на меткость, где можно было попробовать попасть в корзину с разных дистанций, и самой игры в диск-гольф. Многие родители отмечали, что не только их дети с удовольствием включились в процесс и быстро освоили базовые навыки, но и они сами не смогли остаться в стороне. Объединяющим моментом этого дня стала игра «Карманный фрисби». Участники вживую прикоснулись к ценностям игр с летающим диском через смысловые фразы и образы.

Рядом уже готовились команды «УниверЛиги» — студенческого патт-турнира по диск-гольфу. Участники представляли разные учебные заведения региона. Несмотря на соревновательный формат, обстановка оставалась максимально дружелюбной: игроки поддерживали друг друга, подсказывали и нередко аплодировали даже соперникам за точные попадания диском в корзину с дальнего расстояния. А рядом играли в алтимат с летающим диском большего размера. Это уже динамичный командный формат. На поле — быстрые передачи, перехваты, резкие ускорения, но всё бесконтактно. При этом сохранялся важный принцип алтимата — честная игра без судей, где сами участники следят за соблюдением правил.

Эмоции и участие Особое внимание на фестивале уделили инклюзивным форматам. В соревнованиях по диск-гольфу участвовали дети с особенностями развития — для них подбирали более спокойный темп и адаптированные задания. Именно здесь особенно чувствовалась главная идея события — не столько соревнование, сколько объединение. Игра, которая даёт больше, чем кажется Диск-гольф — это спокойный, размеренный вид активности, в котором важны точность, концентрация и контроль. В отличие от многих спортивных дисциплин, здесь нет жёсткой конкуренции и давления на результат. Именно поэтому игра оказалась особенно востребованной в работе с ОВЗ. Анна Нарскина, педагог школы-интерната № 7 в Большом Исаково, признаётся: найти подходящую активность для таких учеников — задача непростая. «Диск-гольф помогает сосредоточиться, успокаивает, создаёт безопасную среду. Когда я познакомилась с Еленой, сразу поняла — это то, что нам нужно. Сейчас у нас уже расписан график занятий и соревнований», — рассказывает она.

По словам специалистов, такие игры развивают не только координацию и моторику, но и социальные навыки — умение взаимодействовать, ждать своей очереди, поддерживать других. Руководитель школы-интерната № 5 в Багратионовске Елена Щекотихина отмечает: для детей это не просто физическая активность. «Они учатся работать в команде, планировать, общаться. Но главное — начинают чувствовать себя частью коллектива», — говорит она.

«Мой сын хотя бы улыбается» Надежда Василенко приезжает на мероприятия из Черняховска. Она воспитывает сына с расстройством аутистического спектра, и для их семьи диск-гольф стал настоящим открытием.

«По ощущениям — это прямо наша игра. Она спокойная, понятная, предсказуемая. А команда помогает раскрыться. Мой сын хотя бы улыбается… Вы не представляете, насколько это важно», — говорит женщина. В этих словах — главное объяснение, почему такие проекты находят отклик. От случайной встречи — к делу жизни Всего этого в нашем регионе могло и не быть, если бы не Елена Искрицкая, которая увлеклась игрой ещё в студенчестве. В 2018 году Елена впервые увидела турнир по алтимату — командную игру с фрисби, признанную во многих странах полноценным видом спорта. Тогда это было обычное любопытство, но очень быстро оно переросло в серьёзное увлечение. «Мне просто хотелось, чтобы дочь оторвалась от гаджетов, занялась чем-то живым и настоящим, с пользой для здоровья», — вспоминает Елена. Сегодня её дочь Полина — уже не просто игрок в алтимат и диск-гольф, а полноценная помощница на турнирах и фестивалях. В 2020 году Елена создала Федерацию флаинг-диска Калининградской области, чтобы развивать любимый спорт системно. Сейчас это сотни участников: дети, взрослые, пожилые люди, а также участники с ограниченными возможностями здоровья. В регионе представлены сразу несколько направлений — алтимат и диск-гольф, которые в последние годы стремительно набирают популярность в России и мире. «Я — обычная калининградка, жена и мама. Всегда искала способы проводить время вместе, отвлечься от телефонов. Сейчас мы не только играем семьёй, но и совмещаем путешествия по нашей стране с участием в турнирах в разных городах России, а также развиваем спорт с летающим диском в родном крае», — говорит она.