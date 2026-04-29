На линии здоровья: поддержка участников спецоперации в системе ОМС

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Охрана здоровья ветеранов специальной военной операции (СВО), содействие им в получении доступной и качественной медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) — один из государственных приоритетов и важный блок работы страховых медицинских организаций (СМО).

Объединяя усилия

Как неотъемлемый участник здравоохранения, страховая компания «СОГАЗ-Мед» содействует ветеранам спецоперации в вопросах получения медицинской помощи по ОМС, защищает их права, информирует. Эта работа ведётся в тесном сотрудничестве с Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», соглашения с которым уже подписаны в 42 субъектах РФ. Рабочие места страховых представителей компании «СОГАЗ-Мед» организованы в офисах штабов Фонда в 12 субъектах РФ.

В рамках соглашения происходит: оформление/восстановление полисов ОМС демобилизованным участникам СВО и членам их семей; индивидуальное сопровождение подопечных Фонда на всех этапах оказания им медицинской помощи; содействие прохождению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения; проведение экспертизы качества оказанной медпомощи.

Индивидуальное сопровождение

Принцип пациентоцентричности, заложенный в основу работы «СОГАЗ-Мед», в полной мере реализуется при взаимодействии с ветеранами СВО. Демобилизованные участники спецоперации находятся на особом контроле страховых представителей компании.

Индивидуальное сопровождение этой группы застрахованных при получении медицинской помощи — ежедневная практика, внедрённая во всех 929 обособленных подразделениях компании.

Что именно делает СМО в этом направлении? Демобилизованных участников СВО проактивно информируют по выбранному ими каналу связи о возможности пройти профилактические мероприятия, посетить врача в рамках диспансерного наблюдения, сопровождают в процессе, контролируют качество оказанной медпомощи.

В период с 2023 по 2025 г. страховые представители «СОГАЗ-Мед» индивидуально проинформировали более 57,5 тыс. застрахованных.

Работа с обращениями

Обращения застрахованных участников СВО и членов их семей рассматриваются в первоочерёдном порядке.

В 2025 г. страховые представители «СОГАЗ-Мед» рассмотрели свыше 9,1 тыс. обращений. По каждому из них была оказана необходимая помощь. От ветеранов спецоперации поступило 65% обращений, от членов их семей — 35%.

Что касается тематик обращений за разъяснениями, в топе списка: различные вопросы по теме ОМС (71%), полисное обеспечение (9%), качество оказания медицинской помощи (8,4%).

Регионы-лидеры по количеству обращений: Москва и Московская область — 2,2 тыс., Ростов-на-Дону — 438, Краснодар — 387, Санкт-Петербург — 373, Иркутск — 301.

Страховых представителей не зря называют помощниками и защитниками застрахованных. Для реализации прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь специалисты «СОГАЗ-Мед» используют все ресурсы системы ОМС и тесно взаимодействуют с другими участниками системы здравоохранения.

Структура практического содействия ветеранам СВО и членам их семей в 2025 г. распределилась следующим образом: организация приёма врача (52%), запись на диагностику (19%), госпитализация (8,4%), выдача направления по форме 057/у (5,4%), консультация в иной медицинской организации (4%).

Разумеется, при нарушении прав демобилизованных участников СВО на получение медицинской помощи по ОМС страховая компания оперативно принимает меры по досудебному урегулированию возникших ситуаций.

Согласно опросу, проведённому в соответствии с Приказом Минздрава России от 19.07.2022 № 495 в 2025 году, удовлетворённость условиями получения медицинской помощи и реабилитации составила около 77%. В опросе приняли участие около 5 тыс. застрахованных лиц.

Всегда на связи

Связаться с компанией «СОГАЗ-Мед» можно разными способами. Например, лично обратиться в ближайший офис, на пост страхового представителя в медорганизации, в штаб Фонда «Защитники Отечества». Доступны и цифровые форматы коммуникации: форма обратной связи и онлайн-чат на сайте компании, в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (18+). Задать интересующие вопросы можно и по телефону. Контакт-центр «СОГАЗ-Мед» работает круглосуточно, звонки по России бесплатны.

На сайте «СОГАЗ-Мед» и в мобильном приложении компании реализована возможность скачивания выписки о полисе ОМС. Выписку, сохранённую на мобильном устройстве, можно использовать по мере необходимости.

Публичное информирование

В целях просвещения населения по теме обязательного медицинского страхования «СОГАЗ-Мед» осуществляет публичное информирование с использованием разных каналов коммуникации на территориях своего присутствия. Офисы компании работают в 56 регионах, в том числе и в Байконуре.

Следуя курсу на цифровизацию, «СОГАЗ-Мед» реализует новые форматы подачи информации и взаимодействия с застрахованными. В их числе лендинги — тематические проекты на сайте компании, подготовленные её экспертами. Лендинг «Медицинская помощь ветеранам СВО по полису ОМС» содержит информацию о том, что именно положено демобилизованным участникам СВО в соответствии с Программой государственных гарантий. А лендинг «Медицинская реабилитация по ОМС» рассказывает об этапах реабилитации, условиях её получения разными группами граждан. Есть и другие информационные проекты: «PRO.Рождение», «PRO.Диабет», «Профилактика иммунных заболеваний» — все на сайте sogaz-med.ru.

Акционерное общество «Страховая компания "СОГАЗ-Мед"».