22:26

«Балтика» перед матчем с «Рубином» проведёт открытую тренировку

  1. Калининград
Автор:
«Балтика» перед матчем с «Рубином» проведёт открытую тренировку - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Андрей Талалаев решил встряхнуть команду, которая не знает побед пять матчей подряд, поэтому в клубе планируют на тренировку перед матчем с «Рубином» из Казани позвать болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе «Балтики».

Попасть на трибуны «Ростех Арены» смогут 2 тыс. фанатов. Для этого необходимо забронировать бесплатный билет. Футболисты появятся на поле в 18:00. Входы на арену будут работать с 17:00.

«Премьер-лига уже на финишной прямой, а на кону целых девять очков. Несомненно, нам с вами нужен заряд эмоций перед этим важнейшим отрезком! Встреча с командой состоится в VIP-ресторане арены», — рассказали в клубе, добавив, что поклонников «Балтики» ждёт розыгрыш мяча с автографами игроков.

Шансы «Балтики» финишировать в тройке призёров по итогам чемпионата России заметно снизились после домашнего поражения от «Акрона»,

3 437
Спорт