В Калининграде не нашли водителя BMW, протаранившего отбойники на Приморском кольце

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде полиция не смогла установить водителя BMW, который повредил отбойники на Приморском кольце по дороге в Храброво. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД.

Очевидцы утверждают, что машину обнаружили на парковке аэропорта и пытались вызвать сотрудников ГАИ и полицию, однако экипажи долго не приезжали. По словам свидетелей, инспекторы всё же прибыли на автомобиле Renault Logan, и видели, как водитель разговаривает с сотрудниками Госавтоинспекции.