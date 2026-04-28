В Калининграде не нашли водителя BMW, протаранившего отбойники на Приморском кольце

В Калининграде полиция не смогла установить водителя BMW, который повредил отбойники на Приморском кольце по дороге в Храброво. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД.

Очевидцы утверждают, что машину обнаружили на парковке аэропорта и пытались вызвать сотрудников ГАИ и полицию, однако экипажи долго не приезжали. По словам свидетелей, инспекторы всё же прибыли на автомобиле Renault Logan, и видели, как водитель разговаривает с сотрудниками Госавтоинспекции.

Инцидент запечатлели в субботу, 25 апреля. К счастью, обошлось без пострадавших.

Дороги ДТП