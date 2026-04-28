«Без Лео наш дом опустел»: в Калининграде породистого кота украли прямо под камерой видеонаблюдения (фото)

Ссылка В Калининграде кота-бенгала по кличке Лео средь бела дня похитили двое прохожих, когда он случайно вышел за калитку. По иронии судьбы, инцидент полностью попал на камеры видеонаблюдения, но найти кота пока так и не удалось. Об этом рассказала «Клопс» хозяйка животного Наталья. Вот уже месяц семья горюет без своего любимца. В тот день, 29 марта, Наталья была дома с детьми и даже не сразу обратила внимание, что Лео вышел на улицу. Он сам умел открывать входную дверь и свободно гулял по двору. Но в этот раз обнаружить его на привычном месте не удалось. Только проверив камеры видеонаблюдения, семья поняла, что случилось. Свободолюбивый питомец пролез на улицу через щель под калиткой. Какое-то время он мирно сидел там. А потом мимо него по улице Флоренского прошли двое...

Высокий мужчина в кепке и девушка в спортивном костюме остановились и какое-то время провели, наблюдая за калиткой. Потом мужчина приблизился к забору и нагнулся. А когда он вернулся к своей спутнице, у него на руках извивался ошарашенный кот. Наталье удалось отследить по камерам соседей, куда двинулись похитители. Но на повороте к ближайшему СНТ их след оборвался. «Мы очень надеялись, что Лео вернут, — говорит женщина. — У него есть ошейник с гравировкой, там его кличка, наш адрес и телефон. А Лео очень вольный кот, он, если хочет на улицу, может очень громко орать. Сначала думали, они просто не выдержат. Но нет. Наш дом опустел...»

Фото: Наталья