Дятлова поручила разобраться с авариями на зебрах Калининграда

В Калининграде проанализируют аварийность на нерегулируемых пешеходных переходах. Такое поручение дала глава администрации города Елена Дятлова во время оперативного совещания во вторник, 28 апреля.

По словам сити-менеджера, несмотря на общее снижение числа ДТП, работу по повышению безопасности нужно продолжать. Власти намерены детально изучить участки, где чаще всего происходят аварии, и точечно принять решения. Одно из самых действенных — установка контрастного освещения, когда автомобилисты видят пешехода ещё на подходе к проезжей части.