В Калининградской области из-за холодов сроки весенне-полевых работ сместились на две недели

В Калининградской области весенне-полевые работы в 2025 году начались с задержкой примерно на две недели из-за позднего схода снежного покрова и глубокой промерзлости почвы. Это потребовало от аграриев дополнительных ресурсов для подготовки земель к посевной кампании, сообщает во вторник, 28 апреля, региональное министерство сельского хозяйства.

Как отметили в ведомстве, несмотря на сдвиг сроков, сельхозпроизводители нарастили темпы работ. На текущий момент засеяно 40,8 тыс. га зерновых культур, началась посадка овощей открытого грунта и картофеля. Под овощи уже занято 222 гектаров, под картофель — 351 гектаров.

В министерстве отмечают, что хозяйства полностью обеспечены необходимыми ресурсами — семенами, удобрениями и техникой, что позволяет нивелировать влияние неблагоприятных погодных факторов. В 2026 году общая площадь под овощи открытого грунта запланирована на уровне 1,1 тыс. гектаров, под картофель — свыше 7 тыс. гектаров.