Открыть больше травмпунктов в Калининградской области поручил губернатор Алексей Беспрозванных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Систему травмпунктов в Калининградской области необходимо оптимизировать. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил во время встречи с коллективом регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф во вторник, 28 апреля.

Вопрос всплыл при обсуждении сложностей маршрутизации пациентов на скорой. Медики пожаловались губернатору, что нередко вынуждены везти человека не в ближайшую больницу, а в другой район города через пробки. Это вызывает задержки, порой — сильные.

Особенно остро стоит проблема с маршрутизацией получивших травмы людей. Всех подобных пострадавших доставляют в БСМП Калининграда. Именно там сейчас работает единственный в регионе травмпункт.

Министр здравоохранения Сергей Дмитриев, который также присутствовал на встрече, отметил, что проблема уже решается. Сейчас планируется открыть ещё два травмпункта: один в областном центре и один — на побережье, в Зеленоградске.

«На побережье — понятно, — отметил Алексей Беспрозванных. — Но меня сейчас интересует восток области. Потому что я увидел, что с востока в Калининград едут, везут по 150-200 километров. Как я понимаю, если из Краснознаменска, допустим, до Гусева, это минут сорок, даже больше!»

Сдерживает развитие системы сразу несколько факторов: это и отсутствие специфических лицензий у лечебных учреждений в муниципалитетах, и нехватка специалистов, и недостаток финансов. На детальное изучение ситуации и подготовку предложений того, как её улучшить, глава области отвёл минздраву два месяца — до июня 2026 года.