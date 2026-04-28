В Калининграде изменится график работы поликлиник в майские праздники

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области медицинские учреждения перейдут на особый режим работы в период праздников — с 1 по 3 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

1, 3, 9 и 10 мая — выходные;

2 и 11 мая помощь окажут дежурные службы и отделения неотложной помощи — приём организуют по субботнему графику с 9:00 до 14:00.

При острой зубной боли можно обратиться к дежурному врачу областной стоматологической поликлиники на улице Клинической, 69 в Калининграде.

Стационары и травмпункты принимают пациентов круглосуточно. В обычном режиме будет работать и региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф — вызвать бригаду можно по телефонам 103 и 112. Горячая линия 122 также доступна без выходных.

Уточнить расписание амбулаторных учреждений можно на официальных сайтах и в социальных сетях медорганизаций. С 12 мая все учреждения вернутся к привычному режиму работы.