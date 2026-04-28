В Калининграде дублёр Литовского вала начнут строить в этом году

В Калининграде проект строительства улицы Юбилейной, которая станет дублёром Литовского вала, прошёл экспертизу. Работы стартуют в этом году, сообщила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.

Новая улица необходима для разгрузки одной из ключевых городских магистралей. Сейчас Литовский невозможно закрыть на реконструкцию из-за интенсивного движения. Юбилейная позволит также обеспечить подъезд к новому кампусу БФУ имени Канта, открытие которого ожидается 1 сентября.

Только после запуска дублёра власти смогут принять решение о капитальном ремонте или реконструкции Литовского вала.