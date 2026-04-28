В Калининграде 23 апреля впервые прошёл отборочный этап чемпионата России по коллективному парению

Площадкой для соревнований стал банный комплекс «К8 Спа», известный своей уникальной парной, занесённой в Книгу рекордов России как самая большая в стране.

Как это было

Мероприятие собрало сильнейших пармастеров и привлекло большое количество зрителей, которые не только наблюдали за процессом, но и активно участвовали в оценке выступлений. Атмосфера в парной была по-настоящему соревновательной: в отборочном этапе приняли участие шесть пармастеров, а само мероприятие собрало около 800 зрителей. Участники демонстрировали авторские техники работы с паром, тонкое умение чувствовать гостя и выстраивать взаимодействие с аудиторией. Каждое выступление превращалось в небольшое шоу — с продуманной подачей, музыкой и эффектными элементами, которые усиливали впечатление от парения.

По итогам этапа победу одержала пармастер из Санкт-Петербурга Дарья Строгний, показавшая высокий уровень мастерства и уверенную работу в условиях конкуренции. Однако калининградские участники также выступили достойно: честь региона на следующем этапе будут защищать представители «К8 Спа» Иван Черепов и Артём Исламов. Именно им предстоит представить Янтарный край на федеральном уровне — на северо-западном этапе в Санкт-Петербурге.

Отдельного внимания удостоился Иван Черепов: помимо выхода в следующий этап, он также завоевал приз зрительских симпатий. Голосование проходило необычным способом — с помощью банных ковшиков: чем больше воды зачерпывал зритель, тем выше была оценка. По итогам именно Иван получил максимальную поддержку аудитории.