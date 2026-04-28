Власти Калининграда заявили, что дефекты брусчатки на Профессора Баранова исправят по гарантии

В Калининграде дефекты брусчатки на ул. Профессора Баранова будут устранены по гарантии. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщали представители горадминистрации на официальной странице губернатора региона в социальной сети «ВКонтакте».

Жители пожаловались, что брусчатка на пешеходной улице пришла в негодное состояние. Камни выщерблены из покрытия, возникли рытвины: «Люди могут запросто споткнуться и сломать себе ноги или шею».

«По информации муниципального учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт», на устранение дефектов мощения на Профессора Баранова подрядчику уже выдали предписание. По гарантии по контракту, за его счёт, со сроком до 8 июня. Брусчатку уложат на подготовленное основание в ходе устранения брака», — отметили в администрации Калининграда.