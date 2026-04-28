«Балтика» впервые проиграла дома: эксперты назвали причины неудачи с «Акроном»

Калининградская «Балтика» уступила «Акрону» и потерпела первое домашнее поражение в текущем сезоне РПЛ. Итоги встречи обсудили в эфире «Бизнес-ФМ Калининград» во вторник, 28 апреля, футбольные аналитики Антон Хоменко и Виталий Макаров.

По словам Хоменко, результат выглядит неожиданным только на первый взгляд — по ходу сезона у команды накапливались проблемы.

«К сожалению, это случилось. Первое домашнее поражение в РПЛ потерпела «Балтика» в этом сезоне. <...> Есть такое ощущение, что дело даже не в отсутствии Брайана Хиля, не в отсутствии Макса Бориско, а в том, что накопилась усталость», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что команда фактически играет одним составом, и нагрузка распределяется неравномерно: у многих футболистов уже больше тысячи минут на поле. Виталий Макаров согласился с этой оценкой и добавил, что плотный календарь стал ключевым фактором.

«Команда какая-то прям с пудовыми гирями на ногах играет, очень тяжёлая. <...> Три матча за восемь дней — и отсутствие длинной скамейки в таких случаях очень сильно сказывается», — сказал он.

По мнению эксперта, это был худший матч калининградцев в сезоне. Отдельные моменты, когда «Балтика» пыталась перехватить инициативу, всё же были, но их оказалось недостаточно.

Эксперты отметили, что «Акрон» с первых минут выглядел активнее и создал давление у ворот хозяев. Один из голов гостей сначала отменили из-за офсайда, однако во втором тайме соперник всё же реализовал свой момент.

Серьёзных претензий к судейству у аналитиков нет. Хоменко отдельно подчеркнул работу арбитра: «Это одно из лучших судейств, которые я видел, по крайней мере, в матчах "Балтики"».

Высказывание главного тренера Андрея Талалаева о влиянии внешних факторов на распределение мест эксперты считают эмоциональной реакцией. Макаров отметил, что подобные слова лучше рассматривать в контексте всего сезона, а не конкретного матча.

Несмотря на поражение, «Балтика» сохраняет позиции в верхней части таблицы. За три тура до конца команда идёт пятой и продолжает борьбу за медали. Эксперты призывают болельщиков заранее не хоронить команду, не делать поспешных выводов и оценивать сезон в целом.