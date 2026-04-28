Областные власти настаивают на изменении механизма субсидий на морские грузоперевозки

Власти Калининградской области предлагают изменить механизм предоставления субсидий на перевозки по Балтийскому морю из портов Ленинградской области. Деньги должны будут получать не транспортные компании, а владельцы грузов. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Ситуация обсуждалась накануне на заседании регионального совета по промышленной политике и научно-технологическому развитию. Как отметил глава области, субсидии на морские перевозки стали ключевой темой.

«Помимо того, что продвигаем на федеральном уровне идею «бесшовного» финансирования на три года, рассматриваем возможность поменять механизм в принципе: деньги должны идти не перевозчику, а грузоотправителю или получателю. Это может снизить стоимость доставки. Но риски тоже есть, их не игнорируем. Поручил собрать все позиции и подготовить предложения для внесения изменений в нормативку», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.