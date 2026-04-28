Где в Калининграде не будет света 28 апреля (список улиц)

В Калининграде во вторник, 28 апреля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
- К. Маркса, 54, 56-60, 62-64, 66-74, 76-78, 80-82в;
- Чайковского, 43;
- Керченская, 1, 1а-б, 2, 2а-б, 3-4а, 6, 8-10, 10а-д, 11-12, 14-17;
- Г. Тимофеевой, 1-5, 7, 9, 11, 13-14, 18, 31;
- 1-й пер. Г. Тимофеевой, 1-2а, 3-4, 6-7а, 8-19;
- Камская, 10, 10а-д;
- 2-й Камский пер., 2-5, 7;
- 1-й пер. Камский, 6-13, 15-17.