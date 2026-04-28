24 апреля состоялось главное событие «День проекта "Ушедшим в разведку навечно"», собравшее более 250 участников

Брошюру «Ушедшим в разведку навечно. Памятники и люди» получили все участники Дня проекта.

24 апреля в стенах Калининградского областного историко-художественного музея состоялось главное событие «День проекта "Ушедшим в разведку навечно"», собравшее более 250 участников, призёров и победителей конкурсов проекта.

С июля 2025 года команда фонда «Исток» вела кропотливую работу по теме памятных мест военным разведчикам, чьи имена увековечены на калининградской земле. А таких в нашем регионе больше, чем в любом другом субъекте нашей Родины. В этом году наша область, рождённая Победой, наш трофей, доставшийся нам по итогам Второй мировой войны, празднует своё 80-летие. И 9 апреля этого года мы впервые День героического штурма и взятия Кёнигсберга праздновали на всероссийском уровне, т. к. теперь эта дата официально внесена в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В своих воспоминаниях командующий 3-м Белорусским фронтом, маршал А. М. Василевский писал, что от успеха Восточно-Прусской операции зависело не только продвижение наших войск зимой 1945 года, но и исход Великой Отечественной войны в целом. Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч советских солдат и офицеров принимали участие в этой операции, 126 тысяч из них было убито и около полумиллиона ранено. Вот такую цену заплатила Красная армия за эту землю. Но потери могли бы быть значительно большими, если бы не действия наших разведчиков, исследовавших это «белое пятно» для нашего командования.

За время подготовки и проведения Восточной-Прусской стратегической наступательной операции на территории Восточной Пруссии было десантировано 237 разведгрупп общей численностью 2560 человек, из которых 90% погибли или пропали без вести. И все они, понимая, что идут на смерть, отправлялись сюда добровольно. Средний возраст разведчиков-диверсантов был 23–27 лет, а самому юному из них, Геннадию Юшкевичу, было шестнадцать. В период подготовки операции военная разведка использовала все свои возможности — фронтовую, войсковую, воздушную и другие виды разведки.

Наши разведчики до начала наступления проникали в Кёнигсберг и другие города Восточной Пруссии и собирали по крупицам оперативные данные прямо в логове врага. Ежеминутно рискуя жизнью, они проявляли чудеса выдержки и смекалки. Так, например, группа лейтенанта Смирновского встала на довольствие в Кёнигсберге. Во время наступления войсковые разведчики шли в атаку вместе с основными частями. В районе нынешнего посёлка Взморье в неравном бою погиб шестнадцатилетний старший разведчик миномётного полка Александр Евсеев. Он стал самым юным разведчиком, удостоенным высокого звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. И интересно, что он погиб в один день и всего в 20 км от Александра Космодемьянского, брата самой известной советской разведчицы Зои Космодемьянской, именем которой названы улицы в пяти городах Калининградской области.

Отдельная страница памяти лётчикам-разведчикам Краснознамённого Балтийского флота. Лётчики-балтийцы в глубоком тылу противника под регулярным огнём зенитных батарей и истребителей противника выполняли фотографирование укрепрайонов, военно-морских баз и кораблей противника, его боевой техники, опорных пунктов, артиллерийских батарей, железнодорожных составов и автомобилей на крупных транспортных узлах. И несли тяжёлые потери. Герои Советского Союза Григорий Давиденко и Александр Курзенков погибли в бою 8 мая 1945 года, не дожив одного дня до Победы.

Калининградская область — единственный регион России, на территории которой разворачивались сражения не только Второй, но и Первой мировой войны. И именно событию Первой мировой войны, произошедшему в Кёнигсберге, мы обязаны появлению в рядах советских разведчиков легендарного Рихарда Зорге. Что с ним здесь произошло? Как немецкий унтер-офицер с русскими корнями стал главой советской резидентуры в Японии? На многие подобные вопросы, связанные с фактами биографий и героическими эпизодами боевого пути военных разведчиков, отвечали юные исследователи Калининградской области, принявшие участие в региональном конкурсе краеведческих работ.

Конкурс проводился по пяти номинациям: «Имя в летописи Победы» (историко-биографическая номинация) — исследование судеб конкретных разведчиков, воевавших на территории Восточной Пруссии. Установление их боевого пути, наград, обстоятельств подвига и гибели. Поиск фотоматериалов и личных свидетельств.

«За линией фронта: разведгруппы и их операции» (оперативно-тактическая номинация) — изучение деятельности конкретных разведывательных групп. Анализ состава групп, поставленных задач, хода и результатов операций, взаимодействия с местным населением.

«Судьба разведчика» (мемориально-поисковая номинация) — исследования, посвящённые участникам разведывательной деятельности, их вкладу в общую Победу, участию в становлении Калининградской области.

«Карта памяти: места подвига и забвения» (краеведческо-топонимическая номинация) — исследование мест, связанных с деятельностью разведчиков: мест выброски/перехода групп, проведения операций, гибели, захоронения. Работа по установлению и паспортизации таких мест. Могла быть представлена в виде описанного маршрута или карты с пояснительной запиской.

«Вещь-свидетель: история одного экспоната» (музейно-исследовательская номинация) — исследование, основанное на изучении материального свидетельства эпохи: предмета из музея, семейного архива (элемент формы, личная вещь, документ, оружие, письмо), предмета, найденного в процессе поисковой деятельности, связанного с разведдеятельностью в Восточной Пруссии.

На конкурс поступило 59 работ из калининградских школ и одна внеконкурсная работа из Узденской средней школы № 1 имени А. С. Пушкина Минской области Республики Беларусь, которая также приняла участие в уникальной акции, проводимой в рамках проекта в День военного разведчика 5 ноября 2025 года «Память — равнение на подвиг!». В тот день отдать память военным разведчикам, чьи имена увековечены на территории региона, пришли школьники, нахимовцы, активисты «Движения первых» и «Юнармии» в Гвардейске, Гусеве, Зеленоградске, Калининграде, Светлогорске, Советске, Черняховске, а также в других точках Зеленоградского, Нестеровского, Озёрского, Полесского, Светловского, Славского и Черняховского районов. Мероприятия прошли на 44 памятных местах. В них приняли участие 1099 школьников. Акция вызвала большой интерес и резонанс, и уже сегодня можно говорить о том, что в регионе была заложена новая памятная традиция.

Но конкурс краеведческих работ не был единственным. По проекту «Ушедшим в разведку навечно» с февраля по апрель 2026 года проходил фотоконкурс «Память в объективе», участники которого посещали памятные места военным разведчикам по всей области, возлагали цветы и передавали частичку памяти о героях через свои фото, размещённые в социальной сети «ВКонтакте».

С начала реализации проекта команда фонда «Исток» работала над сбором, обработкой, оцифровкой, систематизацией информации и материалов, посвящённых военных разведчикам, чьи имена увековечены на калининградской земле. Результаты этой работы были представлены 24 апреля 2026 года в Калининградском областном историко-художественном музее на конференции «День проекта "Ушедшим в разведку навечно"», в тот же день прошло награждение победителей регионального конкурса исследовательских краеведческих работ.

В программе мероприятия: Приветствие участников Дня проекта «Ушедшим в разведку навечно» от Калининградского историко-художественного музея — заместителя директора по музейно-просветительской деятельности Лианны Нельсоновны Вердян.

Лианна Нельсоновна Вердян, заместитель директора по музейно-просветительской деятельности.

Презентация о ходе реализации проекта «Ушедшим в разведку навечно» от автора проекта Виктора Медведева: о созданном сайте с аккумулированной информацией о памятных местах военным разведчикам в Калининградской области и об их судьбах, о проведённых мероприятиях, о созданных продуктах. Просмотр созданного короткометражного фильма «Ушедшим в разведку навечно. Памятники и люди».

Виктор Александрович Медведев, директор Фонда «Исток», автор проекта «Ушедшим в разведку навечно».

Презентация и передача участникам мероприятия изданной справочной брошюры «Ушедшим в разведку навечно. Памятники и люди».

Награждение 15 команд школьников из Калининграда, Черняховска, Славска, Балтийска, Нестерова, посёлков Илюшино и Ясная Поляна Нестеровского района, которые стали призёрами Регионального конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся и получили дипломы и памятные призы.

Награждение школьных музеев: Православной гимназии из Калининграда, гимназии № 7 из Черняховска, школы из Славска, пос. Илюшино Нестеровского района, чьи ученики наиболее отличились в конкурсе. Призом стали мобильные стенды, посвящённые памятным местам военным разведчикам в Калининградской области.

Специальный приз конкурса — Мобильный стенд — получили: МАОУ «Гавриловская средняя школа им. Г. Крысанова» (пос. Гаврилово, Озёрский МО), МАОУ Илюшинская СОШ (пос. Илюшино, Нестеровский МО), МБОУ «Славская СОШ» (г. Славск) и Православная гимназия г. Калининграда.

Выступление приглашённых гостей: генерального директора представительства «Союз ветеранов военной разведки» в Калининграде, гвардии полковника Сергея Васильевича Серёжкина, руководителя подразделения Национального центра исторической памяти в Калининграде Александра Михайловича Щеглова.

Выступление партнёра и оператора конкурсов проекта ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ — регионального куратора туристско-краеведческого движения «Отечество», методиста регионального центра детско-юношеского туризма Екатерины Александровны Фадейкиной. Выступление руководителя проекта Татьяны Александровны Медведевой «Возможности ИИ в работе школьного музея».

Татьяна Александровна Медведева, руководитель команды проекта «Ушедшим в разведку навечно».

Проведение экскурсий по экспозициям Калининградского областного историко-художественного музея для участников конференции: 3D-панорама «Кёнигсберг-45. Последний штурм»;

«Древние воины Янтарного края»;

«Природные богатства Калининградской области»;

«Археология. Путешествие за грань»;

«С чего начинается Родина».

Сейчас проект выходит на свою финальную стадию. 4 и 12 мая на форте № 1 «Штайн» пройдут увлекательные квест-экскурсии для призёров фотоконкурса «Память в объективе», а в мае команда проекта посетит все 22 муниципалитета нашей области с открытыми уроками «Час памяти», на которых расскажет о результатах проекта и, самое главное, о том, как все созданные разнообразные материалы смогут использовать школьники и преподаватели.

Все материалы проекта находятся в открытом доступе на сайте фонда «Исток».