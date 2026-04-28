Старт летнего сезона в парке аттракционов «Юность»

Старт летнего сезона в парке аттракционов «Юность»

Парк аттракционов «Юность» приглашает всех жителей и гостей города на праздник открытия летнего сезона!

1 мая, начало в 14:00.

Вход свободный!

Пусть ваше лето начнётся с ярких красок и незабываемых эмоций! Этот день станет прекрасным началом целого сезона удивительных приключений и тёплых воспоминаний!

Яркая концертная программа в стиле 90-х.

Мастер-классы и средневековый балаган.

Анимация для самых маленьких.

Красивая фотозона.

Классные аттракционы.

С 16:00 и до 21:00 гостей ждёт дискотека от нашумевшего проекта «Татьяна танцует» с известными диджеями нашего города!

Ваше лето начинается здесь — в парке аттракционов «Юность»!

Парк аттракционов «Юность»: г. Калининград, ул. Тельмана, 3.

Сайт: park-unost.ru

Реклама. ООО «СТРОЙИНВЕСТРЕГИОН-Калининград», ИНН 3906346067
