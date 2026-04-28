Старт летнего сезона в парке аттракционов «Юность»

Парк аттракционов «Юность» приглашает всех жителей и гостей города на праздник открытия летнего сезона!
1 мая, начало в 14:00.
Вход свободный!
Пусть ваше лето начнётся с ярких красок и незабываемых эмоций! Этот день станет прекрасным началом целого сезона удивительных приключений и тёплых воспоминаний!
Яркая концертная программа в стиле 90-х.
Мастер-классы и средневековый балаган.
Анимация для самых маленьких.
Красивая фотозона.
Классные аттракционы.
С 16:00 и до 21:00 гостей ждёт дискотека от нашумевшего проекта «Татьяна танцует» с известными диджеями нашего города!
Ваше лето начинается здесь — в парке аттракционов «Юность»!
Парк аттракционов «Юность»: г. Калининград, ул. Тельмана, 3.
Сайт: park-unost.ru