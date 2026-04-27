Малооблачно, возможен дождь: погода в Калининграде и области во вторник, 28 апреля

В Калининградской области во вторник, 28 апреля, ожидается малооблачная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в Калининграде и области -1...+2 °C. Местами, особенно на востоке области, до -2 °C, на уровне почвы до -3....-4 °C. У побережья +1...+4 °C.

Утром потеплеет от -1...+2 °C на восходе (у побережья от +2...+4 °C) до +5...+8 °C к полудню. Днём в Калининграде и области до +8...+10 °C, у побережья +6...+8 °C, у побережья — малооблачно и без существенных осадков. На остальной части области местами возможны кратковременные заряды дождя.

Вечером похолодает от +5...+7 °C на закате до +1...+4 °C к полуночи. Местами также может пройти небольшой дождь.

Ветер в течение суток северо-западный. Ночью — умеренный 3-7 м/с, у побережья в порывах до 8-11 м/с. С утра до вечера 5-11 м/с, в порывах до 11-13 м/с, на востоке области в порывах до 14-15 м/с. У побережья днём и вечером порывы не более 8-10 м/с.