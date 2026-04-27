Власти Калининграда готовы потратить 1,5 млн рублей на восемь новых фонарных столбов на Летней

Власти Калининграда объявили закупку на установку фонарей освещения вдоль ул. Летней. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Стоимость контракта — 1,5 млн рублей. За эти деньги нужно установить восемь фонарных столбов от школы №46 до ЖК «Белый сад» и ЖК «На летней, 70»

«Для учеников путь от школы до дома (или наоборот) станет заметно светлее», — отметили в горадминистрации.