17:38

Власти Калининграда готовы потратить 1,5 млн рублей на восемь новых фонарных столбов на Летней - Новости Калининграда | Фото: администрация Калининграда
Фото: администрация Калининграда

Власти Калининграда объявили закупку на установку фонарей освещения вдоль ул. Летней. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Стоимость контракта — 1,5 млн рублей. За эти деньги нужно установить восемь фонарных столбов от школы №46 до ЖК «Белый сад» и ЖК «На летней, 70»

«Для учеников путь от школы до дома (или наоборот) станет заметно светлее», — отметили в горадминистрации. 

На заседании горсовета Калининграда пожаловались на отсутствие освещения на ул. Третья Большая Окружная.

Городская среда