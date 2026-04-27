Калининградки стали чемпионками первенства СЗФО по футболу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Команды из Калининградской области отличились на первенстве СЗФО по футболу среди девушек. В соревнованиях, которые принимал Псков, приняли участие 17 команд из регионов федерального округа, сообщает в понедельник, 27 апреля, пресс-служба регионального правительства.

Калининградская область была представлена двумя составами воспитанниц академии футбольного клуба «Балтика» в возрасте до 15 лет и до 17 лет.

Команда младшего возраста завоевала бронзовые медали, в ключевом поединке обыграв хозяек турнира со счётом 2:0. Вратарь калининградок Юлия Хлюстова была признана лучшей в своём амплуа.

Старшие девушки в финале «Балтика» встречалась с девушками из Ленинградской области. Соперницы надёжно действовали в обороне, но всё же калининградка Таисия Ляпкова сумела забить гол, который оказался победным.

Помимо главного трофея бело-синие получили индивидуальные призы. Варвара Никонорова была признана лучшим игроком турнира, а Ульяна Ионова – самым надёжным голкипером.