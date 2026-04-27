В Санкт-Петербурге Совет законодателей обсудил роль парламентской системы в развитии страны — Кропоткин

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей, приуроченное к 120-летию российского парламентаризма. Об этом «Клопс» сообщил один из участников — председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.

По его словам, работа депутатов разных уровней позволяет совершенствовать законодательство, что напрямую влияет на экономику и социальную сферу.

«Парламентаризм — это искусство слышать друг друга ради общего блага. Сегодня депутаты всех уровней вносят весомый вклад в объединение общества, активно работают над совершенствованием законодательства», — сказал Кропоткин.

Парламентарий поблагодарил коллег, представителей экспертного сообщества и активных граждан за совместную работу, отметив их вклад в развитие региона и страны.