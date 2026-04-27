Дорогу вдоль Московского проспекта на полгода сделают односторонней (карта)

В Калининграде на полгода изменят схему движения на дороге вдоль Московского проспекта. Речь про участок в районе мотеля «Балтика», говорится в приказе регионального министерства развития инфраструктуры.

С 4 мая по 17 ноября там введут одностороннее движение. Ехать можно будет со стороны центра города в направлении посёлка Заозерье. Объезд — через улицу Калининградскую, Калининградское шоссе и Московский проспект. Ограничения связаны с капитальным ремонтом участка. Движение общественного транспорта останется без изменений.