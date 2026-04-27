Жителю Калининградской области достался суперприз гослотереи «Безумное комбо» в 1,1 млн рублей

Один из жителей Калининградской области стал победителем государственной лотереи «Безумное комбо» и выиграл суперприз в размере свыше 1,1 млн рублей. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщают организаторы розыгрыша.

19381-й тираж состоялся накануне, 26 апреля. О победителе известно лишь то, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» за 15 рублей.

Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр «Столото» — порядка 3,5 лет с даты проведения тиража.