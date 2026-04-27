В Калининградской области на 21 день запретили посещать леса

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области с 28 апреля введён запрет на посещение лесов. Приказ об этом подписала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. Документ опубликован 27 апреля на портале правовой информации.

Срок запрета — 21 календарный день. В это время в лесах запрещается:

проведение культурно-массовых мероприятий,

проезд на транспорте в лесные массивы (исключение — охрана лесов),

пребывание граждан, за исключением тех, кто работает в лесах,

разжигать костры, в том числе на прилегающих территориях.

Для предупреждения посещения лесов гражданами на въезда в лесные массивы должны быть установлены стенды. А сами дороги планируют перекрыть шлагбаумами.

Всё это делается, чтобы избежать лесных пожаров. Особый противопожарный режим установлен в регионе с 9 апреля.