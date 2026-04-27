В Калининградской области на 21 день запретили посещать леса

В Калининградской области с 28 апреля введён запрет на посещение лесов. Приказ об этом подписала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. Документ опубликован 27 апреля на портале правовой информации.
Срок запрета — 21 календарный день. В это время в лесах запрещается:
- проведение культурно-массовых мероприятий,
- проезд на транспорте в лесные массивы (исключение — охрана лесов),
- пребывание граждан, за исключением тех, кто работает в лесах,
- разжигать костры, в том числе на прилегающих территориях.
Для предупреждения посещения лесов гражданами на въезда в лесные массивы должны быть установлены стенды. А сами дороги планируют перекрыть шлагбаумами.
Всё это делается, чтобы избежать лесных пожаров. Особый противопожарный режим установлен в регионе с 9 апреля.
Во время действия противопожарного режима в регионе нельзя сжигать мусор и траву, готовить еду на открытом огне, в том числе на землях сельхозназначения.