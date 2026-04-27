В Калининградской области на 21 день запретили посещать леса

В Калининградской области на 21 день запретили посещать леса
В Калининградской области с 28 апреля введён запрет на посещение лесов. Приказ об этом подписала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. Документ опубликован 27 апреля на портале правовой информации.

Срок запрета — 21 календарный день. В это время в лесах запрещается:

  • проведение культурно-массовых мероприятий, 
  • проезд на транспорте в лесные массивы (исключение — охрана лесов),
  • пребывание граждан, за исключением тех, кто работает в лесах,
  • разжигать костры, в том числе на прилегающих территориях.

Для предупреждения посещения лесов гражданами на въезда в лесные массивы должны быть установлены  стенды. А сами дороги планируют перекрыть шлагбаумами.

Всё это делается, чтобы избежать лесных пожаров. Особый противопожарный режим установлен в регионе с 9 апреля.

Во время действия противопожарного режима в регионе нельзя сжигать мусор и траву, готовить еду на открытом огне, в том числе на землях сельхозназначения.

