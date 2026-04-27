Мирная и неагрессивная: аквариум Музея Мирового океана пополнился «танцующей креветкой» (видео)

В Музее Мирового океана аквариум пополнила «танцующая креветка». Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба учреждения.

Научное название новых обитателей музея — Креветка анемоновая или Thor amboinensis. Это небольшой вид креветок, вырастающих примерно до 2 см в длину.

Они обитают в тропических и субтропических водах Тихого океана, а также в некоторых регионах Атлантического. Их можно встретить у берегов Австралии, в водах Индо-Пацифики, в Карибском море и в Мексиканском заливе, на Гавайях, у западного побережья Африки, во Французской Полинезии, Мозамбике, на Тайване, в Китае, на Канарских островах, в Новой Каледонии.

Брюшко креветки остаётся согнутым вверх и почти постоянно изгибается вверх/вниз или по кругу, что привело к популярному названию «dancing shrimp» («танцующие креветки»).

Эти креветки имеют очень характерную окраску: они ярко-оранжевые с белыми пятнами, окаймленными тонкой ярко-синей полосой. Thor amboinensis — мирная креветка, которая часто живет группами в щупальцах актиний. Они социальны, не агрессивны и в аквариумах их часто содержат парами или небольшими группами. В дикой природе эти креветки могут прожить несколько лет, а в ухоженном аквариуме — до двух лет.