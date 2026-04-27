Через Калининград в Казань и Екатеринбург «отправили на нерест» 3 млн икринок импортной форели

В апреле через Калининградскую область в Россию ввезли 3,2 млн икринок форели. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Оплодотворённый материал для разведения рыбы проверили специалисты ведомства. Сопроводительные документы, предъявленные импортёром, были в полном порядке, карантинных объектов и болезней в икре не обнаружили. Разводить форель будут в хозяйствах Ленинградской, Свердловской и Ростовской областей, а также Татарстане.
В 2025 году транзитом через Калининградскую область в Россию проследовало 26,3 млн икринок польской форели.