В Советске на оснащение бывшего театра Королевы Луизы направят 41,7 млн рублей

В Советске на закупку оборудования для будущего выставочного центра в здании бывшего театра Королевы Луизы выделили 41,7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Для экспозиционных пространств приобретут около 200 витрин и установят специальную галерейную подсветку. Предусмотрено оснащение кафе на 100 мест: в перечень вошли генератор льда, кофемашина и соковыжималка. Подрядчику предстоит доставить, смонтировать и установить оборудование в течение двух недель.

В 2021 году на разработку проектной документации направили 14,1 млн рублей. Планировалось обустроить выставочные залы, конференц-зал на 300 мест, фондохранилище, административные помещения и кафе. В ноябре 2023 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Здание театра Королевы Луизы — объект культурного наследия и одна из главных архитектурных доминант Советска. Четырёхэтажное строение на пешеходной улице Победы возвели в 1910 году. После войны в нём работал областной колледж культуры и искусства, который закрыли в 2010-м.

В последующие годы здание пришло в упадок: после урагана летом 2013 года обрушился один из фронтонов и был повреждён балкон, а в октябре 2015-го пожар уничтожил крышу.