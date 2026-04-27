Снять квартиру и уехать в Таиланд: какие услуги стали доступнее калининградцам в марте

В Калининградской области в марте по сравнению с февралём лидером снижения цен на услуги стали поездки в страны Юго-Восточной Азии. Их стоимость уменьшилась на 11,61%, сообщает в понедельник, 27 марта, Калининградстат.
В регионе также отмечено снижение стоимости аренды жилья. Цены на аренду однокомнатных квартир уменьшились на 2,12%, двухкомнатных — на 1,41%.
На большую часть услуг, включая ЖКХ, цены не изменились. Сильнее всего подорожали услуги связи. Стоимость пересылки внутри России простого письма прибавила 45,5%, простой посылки — 9,97%.
На пассажирском транспорте изменились цены и тарифы на проезд в плацкартных вагонах скорых — фирменных и обычных — поездов (+21,05%), а также на такси (+2,43%).
В категории услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки в Беларусь (+24,58%), страны Средней Азии (+14,56%), Китай (+12,58%), страны Закавказья (+11,70%).
Среди услуг внутреннего туризма изменилась стоимость лечения в санатории (+5,56%), поездок на Черноморское побережье России (+3,52%), проживания в доме отдыха или пансионате (+4,58%).
Выросли цены на гостиницы:
- 4-5* — на 32,28%,
- 1* или мотель — на 17,13%,
- 3* — на 14,67%,
- хостел — на 6,98%.
Среди прочих наблюдаемых услуг изменилась стоимость мойки легкового автомобиля (+6,08%) и клубной карты в фитнес-центр (+4,38%).
В Калининградской области объём платных услуг населению вырос на 5,9% за год.