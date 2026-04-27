Снять квартиру и уехать в Таиланд: какие услуги стали доступнее калининградцам в марте

В Калининградской области в марте по сравнению с февралём лидером снижения цен на услуги стали поездки в страны Юго-Восточной Азии. Их стоимость уменьшилась на 11,61%, сообщает в понедельник, 27 марта, Калининградстат.

В регионе также отмечено снижение стоимости аренды жилья. Цены на аренду однокомнатных квартир уменьшились на 2,12%, двухкомнатных — на 1,41%.

На большую часть услуг, включая ЖКХ, цены не изменились. Сильнее всего подорожали услуги связи. Стоимость пересылки внутри России простого письма прибавила 45,5%, простой посылки — 9,97%.

На пассажирском транспорте изменились цены и тарифы на проезд в плацкартных вагонах скорых — фирменных и обычных — поездов (+21,05%), а также на такси (+2,43%).

В категории услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки в Беларусь (+24,58%), страны Средней Азии (+14,56%), Китай (+12,58%), страны Закавказья (+11,70%).

Среди услуг внутреннего туризма изменилась стоимость лечения в санатории (+5,56%), поездок на Черноморское побережье России (+3,52%), проживания в доме отдыха или пансионате (+4,58%).

Выросли цены на гостиницы:

4-5* — на 32,28%,

1* или мотель — на 17,13%,

3* — на 14,67%,

хостел — на 6,98%.

Среди прочих наблюдаемых услуг изменилась стоимость мойки легкового автомобиля (+6,08%) и клубной карты в фитнес-центр (+4,38%).