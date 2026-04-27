В Нестерове прокуратура заставила закрыть опасную заброшку от посторонних

В Калининградской области в Нестеровском районе прокуратура через суд заставила собственника заброшенного здания ограничить доступ в него. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, объект расположен на ул. Артиллерии в Нестерове. Зданием владеет физическое лицо.

Дом стоит без ограждения и без окон и дверей. «Свободный доступ к данному объекту представляет угрозу безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

Суд обязал собственника ограничить доступ к заброшенному зданию. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства, подчеркнули в прокуратуре.