Цветы стали дороже, а платья — дешевле: как изменились в марте цены на промтовары в Калининградской области

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
В Калининградской области в марте в перечне непродовольственных товаров, цены на которые фиксирует Калининградстат, больше всего подешевели мужские джемперы. По данным ведомства, снижение цен составило 9,77%.

Что ещё подешевело

В перечне непродовольственных товаров первой необходимости снизились цены на жидкие средства для стирки (-5,1%), хозяйственное мыло (-3,91%) и детские бумажные подгузники (-1,03%). Среди прочих промтоваров понижение цен было следующим:

  1. утеплённые комбинезоны для детей до одного года — 6,29%,
  2. смарт-часы — 5,39%, 
  3. джемперы для школьников — 5,69%,
  4. электроутюги — 5,94%, 
  5. утеплённые куртки для школьников — 5%,
  6. женские пиджаки — 4,82%,
  7. платья — 4,34%, 
  8. мужские джинсы — 2,82%, 
  9. древесностружечные плиты — 2,27%.

Что подорожало

Одним из лидеров повышения цен в марте стали свежесрезанные цветы (+8,81%), что неудивительно, учитывая Международный женский день. По некоторым другим товарам подорожание составило: 

  1. ювелирные изделия — 5,39%, 
  2. еврошифер — 4,02%,
  3. ноутбуки — 2,44%, 
  4. туалетное мыло — 3,10%, 
  5. спички — 1,63%,
  6. зубная паста — 1,32%.

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём подорожали 172 непродовольственных товара.

