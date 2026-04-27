Цветы стали дороже, а платья — дешевле: как изменились в марте цены на промтовары в Калининградской области

В Калининградской области в марте в перечне непродовольственных товаров, цены на которые фиксирует Калининградстат, больше всего подешевели мужские джемперы. По данным ведомства, снижение цен составило 9,77%.
Что ещё подешевело
В перечне непродовольственных товаров первой необходимости снизились цены на жидкие средства для стирки (-5,1%), хозяйственное мыло (-3,91%) и детские бумажные подгузники (-1,03%). Среди прочих промтоваров понижение цен было следующим:
- утеплённые комбинезоны для детей до одного года — 6,29%,
- смарт-часы — 5,39%,
- джемперы для школьников — 5,69%,
- электроутюги — 5,94%,
- утеплённые куртки для школьников — 5%,
- женские пиджаки — 4,82%,
- платья — 4,34%,
- мужские джинсы — 2,82%,
- древесностружечные плиты — 2,27%.
Что подорожало
Одним из лидеров повышения цен в марте стали свежесрезанные цветы (+8,81%), что неудивительно, учитывая Международный женский день. По некоторым другим товарам подорожание составило:
- ювелирные изделия — 5,39%,
- еврошифер — 4,02%,
- ноутбуки — 2,44%,
- туалетное мыло — 3,10%,
- спички — 1,63%,
- зубная паста — 1,32%.
