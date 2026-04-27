В Зеленоградске управляющая компания отказалась промывать водопровод из-за отсутствия времени и денег

В Зеленоградске суд обязал управляющую компанию выполнить предписания Роспотребнадзора и совершить промывку и дезинфекцию внутридомовых водопроводных труб. Решение в законную силу пока не вступило, сообщили в санитарном ведомстве региона.

В октябре 2025 года жильцы нескольких домов на ул. Гагарина обратились в Роспотребнадзор в просьбой проверить качество поступаемой в квартиры воды. Отбор и исследование проб проводил «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». Согласно экспертным заключениям, вода по микробиологическим показателям не соответствовала гигиеническим нормативам.

ООО «АВК-строй» отказалось выполнять предписание и обратилось с иском в суд, сославшись на то, что не может выполнить работы по промывке и дезинфекции водопровода, так как это требует значительных финансовых затрат и времени.

Зеленоградской районный суд посчитал, что такие доводы «не могут служить основанием для отмены законного предписания, а непринятие мер при выявленном несоответствие воды создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения».