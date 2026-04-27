В Петербурге проходит Совет законодателей РФ, в нём участвует Андрей Кропоткин

В Санкт-Петербурге проходит Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ, в котором участвует председатель Законодательного собрания Калининградской области. Об этом Андрей Кропоткин сообщил «Клопс».

«В понедельник, 27 апреля, запланировано заседание президиума Совета законодателей под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Обсудим списание бюджетных кредитов и вопросы развития мелиоративного комплекса», — рассказал Кропоткин.

Основное заседание проведут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Основной темой станет укрепление гражданского единства и межнационального согласия.

Накануне, 26 апреля, прошли заседания профильных комиссий. На них рассматривали законодательное регулирование в экономике, социальной сфере, ЖКХ, вопросы интеграции исторических субъектов в правовую систему страны. Среди ключевых тем также были инициативы по укреплению гражданского единства.