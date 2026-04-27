Водителей в Калининграде начали ловить на выделенке у Южного вокзала

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде у Южного вокзала заработала камера, которая фиксирует выезд автомобилей под запрещающий знак на полосу для общественного транспорта. Об этом «Клопс» рассказали водители.

Комплекс фото- и видеофиксации установлен на остановке и отслеживает движение в направлении улицы Киевской. За нарушение предусмотрен штраф в размере 2 250 рублей.

Фоторадар установили ещё в прошлом году, но наказывать автомобилистов стали не сразу. Водители автобусов регулярно жаловались на помехи.