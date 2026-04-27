10:24

В Калининградской области за год газомоторное топливо подешевело почти на 1%

  1. Калининград
Автор:
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области в первом квартале 2026 года отмечено снижение цен на газомоторное топливо — на 0,83% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает Калининградстат.

По остальным видам автомобильного топлива зафиксирован рост цен. Максимальный — на 12,09% — наблюдался на бензин АИ-92. Подорожание АИ-95 составило 11,72%, АИ-98 и выше — 9,44%, дизельного топлива — 9,33.

Солярка оказалась в числе наиболее выросших в цене в марте по сравнению с февралём (+1,04%). Бензин за месяц подорожал в среднем на 0,5%. Стоимость газомоторного топлива в марте по сравнению с февралём осталась неизменной.

Средние цены на автомобильное топливо в марте на АЗС региона выглядели так:

  • Газовое моторное топливо — 39,01 руб./литр
  • Дизельное топливо — 77,31
  • АИ-92 — 67,77
  • АИ-95 — 71,60
  • АИ-98 и выше — 96,68

В феврале 2026 года газомоторное топливо в регионе подорожало на 2,07% по сравнению с январём.

265
Топливо