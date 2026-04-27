Из-за снегопада в Москве в Калининград с опозданием прибудут 14 самолётов. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло аэропорта Храброво в понедельник, 27 апреля.

Утренние рейсы из Санкт-Петербурга приземлились по расписанию. Лайнеры из столичного Шереметьево задерживаются на 2-3 часа, из Домодедово — на час, из Внуково — на 3,5 часа.

По прогнозам синоптиков, в Москве погода стремительно ухудшается. До конца дня ожидается обильный мокрый снег с дождём и сильный ветер с порывами до 23 м/с.