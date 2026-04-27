Газпромбанк открыл в Калининграде новый офис для корпоративных клиентов

В Калининграде начал работу новый офис Газпромбанка. На первом этаже «Мега центра» (ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17б) открылось стильное и функциональное пространство, где проводятся все виды операций для юридических лиц — отделение спроектировано в формате одного окна, как единый центр комплексного обслуживания корпоративных клиентов.

Здесь, в деловом центре Калининграда, сосредоточены крупнейшие торговые и офисные комплексы. В здании напротив расположены Центр поддержки предпринимательства Калининградской области и МФЦ для бизнеса.

Для нескольких тысяч корпоративных клиентов филиала Газпромбанка в Калининграде новый офис предоставляет особый уровень сервиса. Планировка и продуманная навигация позволяют быстро и чётко проводить банковские операции, не пересекаясь с другими посетителями. Есть даже отдельная переговорная комната, где можно обсудить предложения комплексного обслуживания с сотрудниками отдела МСБ — это подразделение находится здесь же, в офисе.