Назад в будущее: в Калининградской области до мая погода будет напоминать март

В Калининградской области погода в последние дни апреля будет больше напоминать март. Такой прогноз даёт сервис Wxcharts, объединяющий данные метеорологических станций по всему миру.

Стоящий над Скандинавией антициклон затягивает в Европейскую часть России арктический холод. Поэтому до 29 апреля ночью температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов, а 30-го числа опустится вплоть до -5. При этом днём столбик термометра будет уверенно подниматься до отметки +10...+13 градусов.

В первых числах мая, если прогноз синоптиков сбудется, регион окажется в полосе Атлантического антициклона, который принесёт с собой тёплый воздух до +20 и выше.