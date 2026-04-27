На каких улицах Калининграда не будет света 27 апреля (список)

В Калининграде в понедельник, 27 апреля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:
- Бабушкина, 1а, 3-5, 8-9, 15, 17, 19, 25, 27;
- Качалова, 1-2, 2а, 2в, 11-13, 13б, 16, 18, 20, 20в, 21-22а, 24, 26-28;
- Ладушкина, 1, 3, 5, 10, 18;
- Малиновая, 1, 3;
- Можайская, 1-1а, 3-4, 6-11, 16, 21, 23, 29-31, 37;
- Суворова, 125-125а, 130, 133, 136, 138, 140а, 142, 144, 148б-в;
- пер. Качалова, 3-8;
- пер. Ладушкина, 10;
- пер. Можайский, 1-1а, 3, 6-11, 13, 16;
- Кирова, 41-47, 49-71;
- Чайковского, 42-44а.