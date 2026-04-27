Риск-менеджмент в прямом эфире: в TVi рассказали, что осталось за кадром Балтийского культурного форума

Ссылка Любой организатор знает: если на мероприятии что-то может пойти не так — оно пойдёт не так. Спикер прибежит с новой презентацией за минуту до выхода, расписание поменяется в последний момент, а интернет-соединение проверит вашу нервную систему на прочность. Техническое обеспечение статусных форумов — это работа, которую не замечают, когда она сделана идеально. Мы заглянули за кулисы Балтийского культурного форума в Светлогорске, чтобы узнать у генерального директора TVI ООО «Мобильное телевидение» Кристины Минжулиной, что остаётся за глянцевым фасадом больших федеральных проектов. Как провести онлайн-трансляции при нестабильном интернете, почему прямой эфир на пять залов одновременно — это спорт высоких достижений и кто такой «человек-флешка» — в нашем материале.

2 терабайта информации и ноль чашек кофе В зале люди в строгих костюмах рассуждают о развитии культуры. Идеальный свет, чистый звук, плавная смена кадров в трансляции. В то же самое время за кулисами этой безупречной картинки кипит совсем другая жизнь. Если перевести Балтийский культурный форум на язык цифр, получится сценарий для динамичного блокбастера. Пять залов. Больше 300 презентаций. 40 онлайн-трансляций и десяток внезапных подключений по ВКС. За три дня через серверы команды пролетело 2 терабайта информации. В четырёх рабочих чатах сообщения падают ежеминутно, а количество созвонов переваливает за сотню в день. Вводные меняются на ходу: на полный перемонтаж зала под новую сессию есть максимум 10–15 минут. Кажется, чтобы переварить такой объём и быть в тонусе, нужны литры кофе. «Какой кофе? На него просто нет времени, — улыбается генеральный директор TVi Кристина Минжулина. — Все постоянно что-то делают: один принимает гигабайтную презентацию, второй настраивает резко образовавшуюся ВКС, третьи заняты перемонтажом зала. А инженер вообще бежит по улице в соседний отель настраивать ещё одну площадку. Держимся исключительно на чистом адреналине. Федеральные форумы для нас — это спорт высоких достижений».

«Человек-флешка» и психологическая помощь За минуту до выступления выясняется, что спикер переделал слайды, — это классический сценарий, из-за которого седыми ходят многие в ивент-индустрии. Режиссёры и инженеры TVi не исключение, но выжить в творческом хаосе форумов им помогает отработанный алгоритм и… «человек-флешка». Это внутренний термин команды. Такой специалист — не просто техник, а психолог и спринтер в одном лице. Благодаря ему презентации начинаются вовремя и нервное напряжение спадает. Впрочем, психологическая поддержка работает в обе стороны. Как-то из-за сбоев отвалился доступ к облачным хранилищам, и уже спикер подбадривал техническую службу: «Вы не нервничайте, мы всё успеем. Если не скачается, мы вам на флешке дадим». И ведь действительно успели.

«Мы будем вещать на аккумуляторах и энтузиазме» Весна 2026 года доказала индустрии: полагаться исключительно на один канал связи невозможно. Чтобы 40 трансляций БКФ не «легли», техническое обеспечение превращается в экстремальный риск-менеджмент. На площадке форума всё зарезервировано дважды. Интернет заведён по классическому проводу и продублирован через бондинг — технологию объединения каналов связи с помощью нескольких сим-карт. Электричество жёстко разведено: свет запитан от одной линии, звук — от второй, видео — от третьей. Трансляция и чистый звук с режиссёрского пульта всегда параллельно дублируются на резервные устройства. «Мы подготовились так, что даже если во всём Светлогорске выключат свет — мы ещё какое-то время будем вещать на аккумуляторах и энтузиазме, — констатируют в TVi. — Бывают ли внештатные ситуации? Да. Чиним провода и технику, если приходится, прямо в эфире, чтобы не потерять и не испортить трансляцию. Зритель этого никогда не заметит».