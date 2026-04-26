В Зеленоградском районе заплатят 1 млн рублей за оценку химической борьбы с борщевиком

В Зеленоградском районе на оценку борьбы с борщевиком направили свыше 1 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Название лота звучит следующим образом: оценка проведенного комплекса химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Зеленоградского района в 2026 году. В проекте контракта указано, что работы следует провести в два этапа — с 24 апреля по 15 августа и с 15 августа по 30 ноября. Площадь исследования — 2,4 тыс. гектаров.

Закупка произведена у единственного поставщика. Лот был объявлен 24 апреля в 18:01. В это же время статус закупки был переведён с этапа «Формирование извещения» на «Работа комиссии» и сразу же — на «Закупка завершена».

Заказчиком работ выступает муниципальное автономное учреждение «Центр обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Калининградской области».