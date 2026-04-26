Калининградские власти рассказали о поддержке бизнеса участников СВО

В Калининградской области участники СВО и члены их семей получают государственную поддержку для развития собственного бизнеса. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Помощь оказывается в центре «Мой бизнес», где начинающим предпринимателям помогают разобраться с выбором ниши, подготовить бизнес-план и оформить документы. Для развития бизнеса доступны льготные займы по ставкам ниже рыночных.

По программе «Начни своё дело» можно получить от 50 тыс. до 1 млн рублей под 2 % годовых при наличии залога или под 12% без него. По программе «Начни своё дело Плюс» сумма достигает 3 млн рублей, ставка – 2% годовых.

Специальная программа «Для СВОих» даёт возможность привлечь от 100 тыс. до 5 млн рублей. Ставка составляет 2% годовых при наличии залога и 12% без него. Если сумма займа превышает 3 млн рублей, специалисты проводят финансовый анализ бизнеса.

Если у предпринимателя недостаточно залога для получения банковского кредита, он может воспользоваться поручительством Гарантийного фонда. Эта мера поддержки покрывает до 70% обязательств перед банком. Максимальный размер поручительства – 25 млн рублей, общий лимит на одного заёмщика – до 60 млн рублей. Стоимость такой поддержки – 0,25 % годовых.

«Вышеперечисленные программы предусматривают особые условия для участников СВО и их семей – для них действуют сниженные ставки. При этом все программы сохраняют льготный характер, и даже базовые ставки остаются ниже среднерыночных», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Кроме того, отдельные меры поддержки действуют для тех, кто хочет развивать бизнес в сельском хозяйстве. Участники СВО могут получить грант «Агромотиватор» – от 3 до 7 млн рублей. 7 млн рублей выделяется на разведение крупного или мелкого рогатого скота, до 5 млн рублей – на другие направления. При этом необходимо вложить не менее 10 % собственных средств и реализовать проект в течение 18 месяцев.

Дополнительные возможности даёт статус социального предприятия. Его могут получить предприниматели, которые трудоустраивают участников СВО или работают с этой категорией граждан. Такой статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки и программам развития, отмечают в центре «Мой бизнес».