Калининградские школы и детсады с начала года отдали на переработку более 5 тонн отсортированного мусора

В Калининградской области школы и детские сады с начала года сдали на переработку свыше пяти тонн отсортированного мусора. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает региональное минприроды.

По данным ведомства, раздельный сбор отходов организован в 50 школах и детсадах региона. Только за последнюю неделю было собрано и передано переработчикам более двух тонн вторсырья.

Для младших школьников разработали специальные буклеты. «В игровой и доступной форме материалы объясняют детям, как правильно пользоваться контейнерами и какой вклад в сохранение природы вносит каждый человек, сортируя мусор», — отметили в ведомстве.